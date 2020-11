Arriva il “Natale degli alberi”, da piazza Duomo alle periferie

Diciotto alberi, diciotto luoghi della città pronti a illuminarsi, per un Natale all’insegna di speranza, sostenibilità e solidarietà. L’Amministrazione comunale di Milano ha selezionato i progetti per “Il Natale degli Alberi”, l’iniziativa offerta da Fondazione Bracco da un’idea creativa sviluppata da Marco Balich e dalla sua società BWS. Da piazza Duomo, al quartiere Greco, da piazza XXV Aprile a CityLife, l’atmosfera del Natale vuole portare a Milano un po’ di serenità in un anno così difficile per la città e per l’intero pianeta. Gli alberi di questo “Natale degli alberi” sono segno della creatività ma portano in dono alla città anche diverse iniziative di solidarietà e di sostenibilità dei diversi partner.

Il grande albero di piazza Duomo sponsorizzato da Coca Cola Italia racchiuderà in sè le energie della città rappresentando le sue mille anime. Una struttura portante accoglierà una serie di alberi veri che, dopo le festività, verranno donati per essere piantati in diversi luoghi di Milano. L’albero con l’arrivare della sera si accenderà donando alla piazza uno show di luci, un abbraccio verde e colorato che diventerà il simbolo del Natale di questo anno particolare, con un invito a sostenere Banco Alimentare. Gli altri alberi saranno allestiti in piazza XXV aprile, piazza Vigili del Fuoco, Piazza della Scala, Piazza Gramsci, Corso Garibaldi, Piazza XXIV MAGGIO, Piazza Greco, Piazza San Carlo, Via Luca Beltrami, Piazza San Fedele, Largo La Foppa, Galleria del Corso, Piazza San Simpliciano, Piazza Tre Torri, Piazza San Marco, Piazza Cadorna, Piazza Sempione.