Lutto nel mondo della moda, è scomparso Beppe Modenese

Il mondo della moda è in lutto per la scomparsa di Beppe Modenese, imprenditore, promotore del Made in Italy. Avrebbe compiuto 91 anni tra pochi giorni, il 26 novembre. E’ stato per molti anni a capo della Camera Nazionale della Moda. E’ stato eletto come ambasciatore della moda italiana. Fu lui a dare impulso alle sfilate di Milano, trasformando il capoluogo lombardo nella capitale del fashion. “Con Beppe Modenese si spegne un padre del ‘Made in Italy’ e un vero ambasciatore della moda e dello stile in tutto il mondo” così l’assessore alle Politiche per il Lavoro, Moda e Design Cristina Tajani esprime il proprio cordoglio per la scomparsa dell’imprenditore. “Il suo impegno come imprenditore e per anni come Presidente della Camera Nazionale della Moda – conclude Tajani – ha permesso a Milano e alle sue fashion week di divenire il vero punto di riferimento internazionale per tutto il settore. In oltre cinquant’anni di attività, ha indiscutibilmente determinato la storia e il successo della moda italiana, una storia che oggi continua grazie al lavoro della Camera Nazionale della Moda Italiana e delle tante maison che a contribuito a far conoscere al mondo. Un esempio per i tanti giovani stilisti e per tutti gli operatori del fashion che sapranno preservare e rafforzare il suo insegnamento fatto di originalità, qualità, innovazione e tanta attenzione alla dimensione artigiana della moda”.