Ordine dei medici, serve lockdown totale in tutto il Paese

Il Presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici (Fnomceo) Filippo Anelli chiede il lockdown totale in tutto il Paese. “Considerando i dati di questa settimana come andamento-tipo e se li proiettiamo senza prevedere ulteriori incrementi, la situazione fra un mese sarà drammatica e quindi bisogna ricorrere subito ad una chiusura totale. O blocchiamo il virus o sarà lui a bloccarci perchè i segnali ci dicono che il sistema non tiene ed anche le regioni ora gialle presto si troveranno nelle stesse condizioni delle aree più colpite” afferma Anelli: “Con la media attuale, in un mese arriveremmo ad ulteriori 10mila decessi”. “Lockdown subito – dice anche Walter Ricciardi consulente del Ministero della Salute, ospite a Che tempo che fa – In certe aree metropolitane il lockdown va fatto subito. Io avrei fatto Napoli zona rossa due settimane fa”. “La situazione, ha rilevato, è “drammatica, a volte tragica, in continuo peggioramento. Questa si profila come una tragedia nazionale, sono necessari interventi rapidi”