Pioggia in arrivo, allerta moderata sulla Lombardia

Il Centro di monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha emanato l’avviso di criticità gialla (moderata) per rischio idrogeologico sul bacino di Milano. È già stato allertato dal Comune di Milano il Centro operativo comunale (COC) che verrà attivato in caso di necessità per monitorare la situazione e organizzare eventuali interventi. Una perturbazione di origine atlantica in avvicinamento dalla Francia – spiegano gli esperti di 3BMeteo – determina infatti un richiamo di correnti umide di Scirocco sui versanti occidentali dello Stivale che provocano addensamenti irregolari su parte del Nord e sul basso Tirreno, con qualche pioggia già presente al Nordovest. Nel corso della giornata il fronte continuerà a scorrere dalla Francia verso le Alpi e la sua maggior vicinanza al Nordovest determinerà un intensificazione dei fenomeni. Sul resto d’Italia però non si avvertiranno ancora i cambiamenti, grazie alla permanenza dell’alta pressione che manterrà tempo stabile e clima piuttosto mite grazie al richiamo di correnti nordafricane che precedono l’avanzata del fronte. Venerdì ulteriore peggioramento al Nord e su parte del Centro.