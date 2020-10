Aggredisce barista che gli chiede di mettersi la mascherina

Un 45enne italiano è stato arrestato, verso le 20.20 di ieri, dalla Polizia per evasione e danneggiamento. L’uomo, ai domiciliari in un’abitazione di via Ricciarelli a Milano, è entrato in un bar di viale Certosa e quando il titolare gli ha chiesto di indossare la mascherina ha risposto danneggiando la parete in plexiglass sul bancone e la vetrata, per poi andarsene. Dopo aver visionato i filmati delle telecamere di videosorveglianza, gli agenti hanno riconosciuto l’uomo e lo hanno rintracciato presso il domicilio con indosso ancora gli stessi vestiti.