Halloween Art Night agli Arcimboldi tra Monet e Banksy

Quale miglior occasione per visitare “Claude Monet – The Immersive Experience” e “UNKNOWN Street Art Exhibition” e vivere la festa di Halloween all’insegna dell’arte e della bellezza? Il Teatro degli Arcimboldi si prepara a proporre, sabato 31 ottobre, una serata speciale con un’apertura straordinaria delle mostre fino alle 22.00 che consentirà al pubblico di godere in totale relax un affascinante viaggio nell’arte fra le luci e i colori della mostra multimediale dedicata al maestro dell’impressionismo e la provocazione della mostra che raccoglie alcune tra le principali opere di Banksy, il più importante e controverso esponente dell’arte di strada.

Ovviamente saranno attive tutte le precauzioni per vivereun’esperienza emozionale unica, in totale sicurezza, abbracciando l’arte con mascherina e distanziamento di sicurezza. Un viaggio sensoriale che proseguirà nel bar del foyer con l’Aperitivo in Mostra che, solo per la notte di Halloweensi prolungherà fino alle 22.00 proponendo ai visitatori divertenti e deliziosi cocktail in tema horror: Spider drink, Chupito e Cervello, Zombie Drink, Black Mojito accompagnati da gustose proposte culinarie comeHalloween Snack, Meneghino Incapucciato, Tortilla insaguinata e Nachos con Bloody Sauce. In teatro, per tutto il percorso della mostra e durante gli eventi collaterali, il visitatore potrà sentirsi in un ambiente rilassato e sicuro grazie a una prevenzione attenta e a un rispetto scrupoloso degli adempimenti prescritti dalle normative anti Covid.

HALLOWEEN ART NIGHT – ORARI

– Mostre dalle ore 10.00 alle ore 22.00 (ultimo ingresso alle ore 21.00)

– Aperitivo in Mostra dalle ore 18.30 alle ore 22.00.

Nel rispetto delle norme in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’accesso agli spazi espositivi è contingentato con ingressi ogni mezz’ora

Ultimo ingresso consentito in mostra alle ore 21.00.

BIGLIETTI MOSTRE:

– Intero “Claude Monet – The Immersive Experience”: 15 euro + prev.

– Intero “UNKNOWN Street Art Exhibition”: 14 euro + prev.

– Promo 2 mostre (Monet – the Immersive Experience + UNKNOW Street Art Exhibition): 18 euro + prev.

Sono disponibili biglietti ridotti per over 65, under 12, cral convenzionati, media partner, disabili, gruppi.

I bambini di età inferiore ai 3 anni non pagano il biglietto.

I biglietti sono acquistabili in rete e in tutti i punti vendita TicketOne – www.ticketone.it

Durante i giorni e gli orari di apertura della mostra sarà possibile acquistare i biglietti anche direttamente al botteghino presso il Teatro degli Arcimboldi. L’organizzatore invita caldamente il pubblico a prenotare la propria visita per evitare assembramenti in biglietteria.

PREZZO APERITIVO IN MOSTRA

Il costo dell’aperitivo (da acquistare in loco) è di euro 11.

E’ consigliata la prenotazione a info@teatroarcimboldiarte.it