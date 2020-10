Fine settimana di controlli sulle strade

Ancora un fine settimana di intenso lavoro per le pattuglie della Stradale che hanno monitorato le tratte autostradali e le vie di grande comunicazione, in particolare quelle che conducono ai luoghi maggiormente frequentati di notte, al fine di individuare i conducenti indisciplinati che rappresentano un serio pericolo per sé e per gli altri. Nel dispositivo sono stati impiegati 3.758 equipaggi, supportati da velivoli messi a disposizione del Servizio Aereo del Dipartimento P.S, che hanno proceduto a ritirare 225 patenti e a defalcare 15.363 punti. I controlli hanno interessato 20.013 persone e 17.950 veicoli, con 12.909 infrazioni accertate, 98 conducenti positivi all’etilometro e 8 al consumo di droghe. A 3.582 automobilisti che correvano troppo sarà contestata la velocità eccessiva, mentre 613 erano senza cinture e 341 con il telefonino in mano. L’attività non si è limitata alla sicurezza della circolazione, tant’è che gli investigatori schierati in campo hanno arrestato 3 malviventi tra spacciatori, ladri e furfanti vari, denunciandone a piede libero 90 e sequestrando in tutto, per violazioni amministrative o penali, 35 veicoli. Nel comune di Melegnano (MI) sono stati fermati tre giovani, di cui 2 minorenni, che poco prima si erano “dilettati” nel lanciare sassi da un cavalcavia, mettendo in serio pericolo la sicurezza degli automobilisti in transito. I giovani, subito rintracciati da un equipaggio della Sottosezione di San Donato Milanese, sono stati denunciati a piede libero per attentato alla sicurezza dei trasporti, con i minori affidati alle loro famiglie.