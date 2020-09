Controlli alla fermata Garibaldi, 27 persone sanzionate perchè non avevano la mascherina

Proseguono i controlli della Polizia di Stato nelle zone della movida milanese. Ieri sera i poliziotti hanno monitorato in particolare la zona di Piazza Sempione, dove non si sono registrate situazioni di criticità. Controlli anche in metropolitana, in un’ottica di prevenzione, sia sanitaria che di quegli episodi di disturbo e violenza riscontrati nelle varie zone. L’Ufficio Prevenzione Generale, con le sue varie articolazioni (Volanti, Polmetro, Unità Cinofile antidroga e per ordine pubblico), affiancate dal Reparto Mobile e da operatori della Polizia Scientifica, ha predisposto un servizio specifico, ieri sera dalle 19 in poi presso la Stazione metropolitana di Porta Garibaldi, fermata strategica sulla linea verde, con capolinea a Gessate, che collega il capoluogo con i comuni della provincia ed è

utilizzata da molti giovani per raggiungere le zone del divertimento milanese, sulla quale spesso, anche in fase di ritorno, sono stati registrati atti di vandalismo e danneggiamenti.

Nel corso del servizio di ieri alla fermata Garibaldi della linea verde sono state controllate circa 200 persone. Un giovane di 18 anni è stato arrestato per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, perché trovato in possesso di circa 13 grammi di marijuana suddivisa in 13 dosi. Un ventunenne itlian e un romeno di 20 anni sono stati arrestati per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, perché trovati in possesso di 2 grammi di marijuana e 25 di hashish.

Altri quattro giovani sono stati trovati in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti e per questo sanzionati amministrativamente per l’uso.

27 persone sono state sanzionate per il mancato uso della mascherina

155 persone sono state sanzionate, con la collaborazione del personale ATM, per mancanza del titolo di viaggio.