Un altro incidente con monopattino a Milano. E’ successo nella notte, poco dopo l’1.30, in via Meravigli, in pieno centro. In base alle informazioni fornite dal 118, un giovane di 24 anni era a bordo di un monopattino elettrico quando è caduto a terra. Ha perso temporaneamente coscienza e ha riportato un trauma cranico. E’ stati soccorso e portato in codice giallo al Policlinico.