La Svizzera salva i frontalieri, al referendum vince il ‘No’

Non passa la proposta di modifica costituzionale della destra populista che avrebbe fortemente penalizzato i pendolari da fuori confine. In Ticino però vince il Sì. Da quelle parti non ci amano.

In Svizzera vince il ‘No’ alla proposta della destra populista per dare accesso preferenziale ai cittadini elvetici a occupazione, previdenza sociale e sussidi: la vittoria del ‘Sì’ avrebbe implicato l’abolizione degli accordi di libera circolazione con l’UE, con conseguenze per i lavoratori transfrontalieri italiani e non solo. Le prime proiezioni del voto che si è svolto oggi – e che si è chiuso a mezzogiorno – danno i ‘No’ oltre il 63%. Vincerebbe il ‘Sì’ con circa il 53% dei voti invece in Canton Ticino, dove da sempre c’è una certa antipatia verso i lavoratori italiani che ogni giorno passano il confine. La proposta di modifica della Costituzione era stata presentata dal populista Partito popolare svizzero (Svp).