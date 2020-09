E’ morta la giornalista Letizia Mosca, aveva 54 anni

E’ morta dopo anni di malattia, la collega Letizia Mosca, giornalista di Radio Popolare. Era in un hospice da alcuni mesi, dopo che il tumore che l’aveva colpita si era fatto più aggresivo e le sue condizioni erano peggiorate. Aveva 54 anni, lascia il marito e due figli di 14 e 12 anni. “Nei tuoi 30 anni a Radio Popolare- si legge sul sito della radio- nessuno può dire di essere stato tuo amico se non ha litigato con te almeno una volta. Letizia, sempre sulle barricate, cocciuta, ci sfinivi e poi ci offrivi un caffè con quel sorriso dolce e accogliente che ci disarmava, e non si poteva non volerti bene. E così nel sindacato giornalisti, nei movimenti femministi come “Usciamo dal silenzio”. Fulminante la battuta che fece un giorno tuo marito: “Letizia ma tu quando sei stata in silenzio?”.