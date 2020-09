Referendum, Milano cerca 100 presidenti di seggio

Il Comune di Milano cerca circa cento presidenti di seggio in vista del referendum sul taglio dei parlamentari di domenica e lunedì. Questo a causa delle rinunce dell’ultimo minuto. L’amministrazione ha deciso così di lanciare un appello ai cittadini via social per mettersi a disposizione. “Informiamo i cittadini del Comune di Milano che stiamo cercando presidenti di seggio per il referendum costituzionale – si legge nel messaggio -. È possibile candidarsi direttamente all’Ufficio elettorale di Via Messina 52 fino alle 16 di sabato, basta portare con sé un documento d’identità”.