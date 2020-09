“Qui abita un negro”, razzismo sulla cassetta delle lettere di un giovane valtellinese

È uscito per andare a scuola ma, passando davanti alla cassetta delle lettere fuori casa, ha notato una scritta a pennarello nero: “Qui abita un negro”. La firma: “Dux”. E non poteva mancare una croce celtica. Vittima del vergognoso gesto razzista un giovane valtellinese di origine marocchina, Soufian Siate, 18enne di Delebio (SO) studente del Saraceno-Romegialli di Morbegno, appassionato di politica e impegnato nel sociale. A denunciare pubblicamente quanto accaduto è stato lo stesso Soufian su social: «Questa è la cassetta della posta di casa mia. A voi le parole» ha scritto con amarezza il giovane, raccogliendo subito la solidarietà di centinaia di persone da tutta Italia.

«Uscendo per andare a scuola non mi aspettavo di certo di trovare una scritta del genere. Devo ammettere che è stato abbastanza traumatico, è la prima volta che mi succede una cosa del genere» ha commentato lo stesso Soufian. Per condannare il gesto è stato organizzato per il pomeriggio di sabato un flashmob antirazzista davanti al municipio del piccolo centro del Morbegnese, una manifestazione intitolata “Qui abita un cittadino italiano”.