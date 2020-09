Meteo, ancora caldo ma si prepara una svolta

Tempo in prevalenza stabile e soleggiato. Al Nord-Ovest moderato aumento della nuvolosità con qualche debole pioggia principalmente sulle Alpi occidentali. Ancora qualche annuvolamento significativo associato ad occasionali piogge sui rilievi della Calabria.

Temperature in calo al Nordovest, senza grandi variazioni altrove: valori massimi pomeridiani fra 24 e 27 gradi al Nordovest, tra 25 e 30 gradi nel resto d’Italia con punte di 31-32 gradi su regioni tirreniche e Isole maggiori. Venti generalmente deboli o a regime di brezza, eccetto su basso Adriatico, Canale d’Otranto, Ionio e Canale di Sicilia dove saranno ancora localmente moderati settentrionali. Mari: molto mosso lo Ionio; mosso l’Adriatico, il Tirreno, il Canale di Sicilia e il Ligure occidentale; poco mossi i restanti bacini.

PREVISIONI PER DOMANI

Prevalenza di tempo soleggiato sul versante adriatico, al Sud, sul Nordest e sulla Sicilia. Nubi in aumento su Nordovest, Sardegna e regioni centrali. Locali rovesci o brevi temporali sulla Sardegna; in giornata brevi rovesci e isolati temporali su Alpi, Liguria, basso Piemonte e Appennino settentrionale. Rovesci e temporali isolati anche al Centro, più probabili nelle zone interne. La sera qualche temporale sarà più probabile su Emilia e Toscana. Temperature: in generale senza grosse variazioni; massime in calo sulla Sardegna.



PREVISIONI PER LUNEDÌ



Nuvolosità variabile su tutte le regioni, più densa su quelle del versante centrale tirrenico e sul Nordovest. Al mattino deboli piogge saranno più probabili su Lazio, bassa Toscana, basso Piemonte e Liguria; rovesci isolati sul nord della Sardegna, in Campania e Puglia. Nella seconda parte della giornata probabili temporali sparsi sulle regioni centrali, in particolare lungo l’Appennino, sulla Puglia e sull’Emilia Romagna; qualche pioggia in Piemonte e sull’alta Lombardia. La sera rovesci e temporali sulla pianura veneta. Temperature: minime senza grandi variazioni; massime in calo al Centro.