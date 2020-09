Soldi della Lega, parla uno dei commercialisti arrestati

“Non mi devono scassare perché io di cose ne so e vorrei tenermele per me e portarmele nella tomba”. Lo diceva, in una telefonata intercettata dalla Guardia di Finanza, Michele Scillieri, 57 anni, uno dei tre commercialisti della Lega arrestati dieci giorni fa – Scillieri è ai domiciliari – per la vicenda della compravendita del capannone di Cormano poi diventato sede della Lombardia Film Commission, uno degli affari della Lega sui quali indagano i magistrati milanesi. Ebbene ieri, come riferiscono il Corriere della Sera e altri organi di stampa – Scillieri ha parlato per ben otto ore davanti ai pm di Milano. Il commercialista ai domiciliari è uomo molto vicino a Matteo Salvini; nel suo studio, nel 2017, il leader leghista stabilì la sede della “Lega per Salvini premier”, tagliando i ponti con la vecchia Lega di Umberto Bossi. Secondo quanto emerge consistenti somme di denaro sarebbero state girate allo staff di Salvini.