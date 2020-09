Liliana Segre compie 90 anni

Liliana Segre compie oggi 90 anni. La senatrice a vita,sopravvissuta ad Auschwitz, ha ricevuto gli auguri dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il presidente l’ha ringraziata per la sua alta e preziosa testimonianza contro l’odio e la violenza, in difesa dei diritti di tutti e nel rifiuto di ogni discriminazione. Lo si è appreso al Quirinale. Nata a Milano nel 1930, Liliana Segre subì le leggi razziali per le sue origini ebraiche ancora bambina. A 14 anni venne deportata con il padre verso Auschwitz partendo da quel binario 21 della Stazione Centrale di Milano dove ora sorge il Memoriale della Shoah. Dopo anni e anni di silenzio, Segre, rimasta una delle poche sopravvissute all’Olocausto, ha iniziato a raccontare la sua storia in diversi incontri pubblici e in particolare a migliaia di studenti di tutta Italia per mantenere viva la memoria di orrori ed errori che non devono essere dimenticati. A causa delle centinaia di minacce e insulti ricevuti negli ultimi anni sul web e sui social, oggi vive sotto scorta.