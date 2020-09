Andrea Monti (Lega) denuncia, aggredito nella Milano di Sala

Aggredito all’uscita del Pirellone, davanti alla Stazione Centrale di Milano, e derubato dello smartphone, insegue il ladro costringendolo abbandonare il telefonino e a scappare. Vittima il consigliere regionale regionale Andrea Monti, vice capogruppo della Lega a Palazzo Pirelli. A raccontare la disavventura pochi minuti dopo è lo stesso Monti, con un post su Facebook dal titolo “Aggredito nella Milano di Sala”. “Appena uscito dalle porte della sede del Consiglio regionale della Lombardia – ha scritto Monti – sono stato aggredito alle spalle da un uomo in bicicletta, una delle tante ‘risorse’ che popolano la vicina Stazione Centrale. In un attimo mi ha sfilato con forza dalle mani il mio smartphone e ha tentato la fuga. Naturalmente non ha tenuto conto che un brianzolo incazzato a piedi va più veloce di un ladro in bicicletta. Al vicino incrocio con via Pirelli, ormai quasi raggiunto ha gettato il mio telefonino per terra ed è scappato”.

