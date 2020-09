I nuovi casi di positività al coronavirus in Lombardia sono 237 di cui 37 ‘debolmente positivi’ e 10 a seguito di test sierologico, a fronte di 17.082 tamponi effettuati per un rapporto dell’1,38%. Si registrano due nuovi decessi. I nuovi guariti/dimessi da ieri sono 39, le persone in terapia intensiva sono 22, una in più rispetto a ieri. Sono 220 i pazienti attualmente ricoverati non in terapia intensiva, 8 in più di ieri. Da inizio pandemia sono stati eseguiti 1.630.115 tamponi. Nelle province i nuovi casi sono così suddivisi: Milano 89 di cui 57 a Milano città, Bergamo 25, Brescia 28, Como 11, Cremona 9, Lecco 11, Lodi 1, Mantova 5, Monza e Brianza 24, Pavia 11, Sondrio 0, Varese 14.

