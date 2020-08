Incontra nuovo fidanzato della ex, scoppia maxi rissa

Gli agenti della polizia sono intervenuti questa notte intorno all’una su richiesta del 118 per una rissa che ha coinvolto 8 persone tutte italo-peruviane in via Monfalcone angolo via Marazzani. A far scattare la rissa, secondo la ricostruzione, sarebbe stato l’incontro tra il fidanzato e l’ex di una ragazza 21enne. Infatti, il fidanzato 24enne, la ragazza e una amica stavano passeggiando all’interno del parco di Cimiano quando hanno incontrato un gruppo di cinque conoscenti tra cui l’ex ragazzo della 21enne. E’ ‘volata’ qualche parola di troppo, arrivando alle spinte ed infine l’ex fidanzato 20enne ha rotto una bottiglia in vetro di birra a terra ed ha ferito con un coccio l’attuale fidanzato. Da qui è scaturita la rissa. Nel gruppo dei 5 oltre al fidanzato c’erano un 21enne, due 18enni, un 19enne e un 27enne. Il fidanzato è stato trasportato in codice giallo al Niguarda, mentre altri due sono stati portati all’ospedale Città Studi e al San Raffaele. Oltre al reato di rissa, sull’ex ragazzo pende anche il reato per lesioni personali.