Donna violentata al Parco delle Cave, arrestati tre uomini

La polizia ha arrestato tre uomini per violenza sessuale di gruppo intorno alle 18.30 di ieri in via Bianca Milesi, al parco delle Cave. Allertati da un 49enne italiano, le volanti della polizia di Stato sono intervenute sul posto dove i tre uomini, un italiano di 60 anni, un ucraino di 44 anni e un moldavo di 43 anni stavano abusando di una donna italiana 54enne. Giunti sul posto il 60enne ha cercato di dileguarsi ed è stato fermato dalle forze dell’ordine, mentre l’ucraino e il moldavo erano seduti su una panchina insieme alla donna priva di sensi con il vestito alzato fino alla vita, con i due che abusavano di lei toccandole le parti intime. Il 49enne italiano prima di allertare la polizia aveva cercato di fermare gli uomini che però lo avevano aggredito buttandolo anche per terra.

Secondo alcune testimonianze la donna si era recata al parco insieme al 60enne italiano dove avevano iniziato a bere quando poi sono arrivati gli altri due uomini è iniziata la violenza sessuale. La 54enne è stata portata alla clinica Mangiagalli. (MiaNews)