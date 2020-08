Coronavirus, Fontana: orgogliosi della cura al plasma

“Nelle scorse ore Donald Trump ha annunciato che la Fda (Food and Drug Administration) ha autorizzato l’uso del plasma nella cura del Covid-19, sostenendo che “i benefici conosciuti e potenziali del prodotto superano i rischi conosciuti e potenziali”. La cura con il plasma è vincente, grazie agli studi del San Matteo di Pavia con la collaborazione dell’ospedale Poma di Mantova, si sta già applicando con ottimi risultati in tutta Italia e ne siamo orgogliosi. La Lombardia dalla sua trincea alla guerra al virus non solo ha dimostrato di sapersi difendere ma anche di attaccare e vincere”. Lo scrive in un post il governatore lombardo, Attilio Fontana.