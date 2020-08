Rissa in via Padova a Milano, arrestati tre egiziani

Tre egiziani, uno di 29 anni e gli altri due di 44 entrambi con precedenti sono stati arrestati dai carabinieri di ieri sera per rissa aggravata. Dopo aver iniziato un diverbio per futili motivi all’interno di un mini market in via Predabissi angolo via Padova, i tre hanno ingaggiato una violenta colluttazione durante la quale si sono colpiti a vicenda con calci, pugni e bottiglie di vetro. All’arrivo dei militari i tre uomini sono stati bloccati e arrestati, uno è stato medicato sul posto dai sanitari mentre gli altri due connazionali avendo riportato varie contusioni agli arti e ferite da taglio al volto e al capo sono stati portati in codice verde alla Clinica città studi e all’ospedale Fatebenefratelli. Gli arrestati sono trattenuti all’interno delle camere di sicurezza della caserma dei carabinieri “Montebello” in attesta della direttissima. (MiaNews)