Gori, orgogliosi dell’Atalanta

Il sindaco di Bergamo Giorgio Gori su twitter commenta l’eliminazione dell’Atalanta dalla Champions, dopo la sconfitta subita ieri dal Paris Saint Germain al 93′. “Nulla da dire se non che siamo molto orgogliosi di questa squadra”. Una sconfitta maturata nei minuti finali. Il primo cittadino ha seguito con partecipazione la partita, come tutti i bergamaschi, e sul social esprime l’orgoglio per una squadra che, dopo i difficili mesi del lockdown e le numerose vittime del Coronavirus, ha riportato il sorriso in città. “Per il resto – conclude su Twitter Gori – soffriamo in silenzio”.