Ostaggio in Duomo, l’arrestato è un senza fissa dimora

Si chiama Mahmoud Mohamed Zin Elaabdin Elhosary il 26enne che ieri ha tenuto in ostaggio un vigilante nel Duomo di Milano. Licenziato lo scorso mese di maggio, negli ultimi mesi era senza fissa dimora e girovagava facendosi ospitare da conoscenti e parenti. Sono dettagli che emergono dalle indagini della Digos e del Pool antiterrorismo milanese, guidato da Alberto Nobili. La Procura ha chiesto la convalida dell’arresto e la misura di custodia in carcere per sequestro di persona e resistenza, anche per il pericolo di reiterazione dei reati.