Parco Tittoni, il festival musicale e culturale della Brianza giunto alla sua nona edizione, propone fino a domenica 13 settembre 2020 un ricco programma di performance e musica dal vivo, incontri e cinema all’aperto, nel contesto del parco della settecentesca Villa Cusani Tittoni Traversi di Desio.

Il programma dei prossimi giorni:

Da venerdì 14 a domenica 16 agosto è in programma “La grande grigliata di Ferragosto”, con carne alla brace e birra ghiacciata

Venerdì 14 agosto

L’Ultima Festa Playlist

> Orari: apertura dalle 19.30 alle 2.00

> Ingresso gratuito

L’Ultima Festa torna a Parco Tittoni con una playlist su misura dedicata al meglio dell’indie italiano: da Cosmo a Calcutta, da Liberato a Coez, passando per Carl Brave x Franco 126, Pop X, Frah Quintale e molti altri.

Sabato 15 agosto

Ferragosto balcanico: Babbutzi Orkestar

> Orari: apertura dalle 19.30 alle 2.00. Inizio concerto ore 21.30.

> Ingresso 10 euro acquistabile in prevendita sul sito parcotittoni.it

Un ferragosto balcanico con la Babbutzi Orkestar, la più popolare balkan-band italiana, tra ballate melodiche, polke e infuocati ritmi surf, hip-hop, funky e soul.

Domenica 16 agosto

Anguria Party

Parco Tittoni è un progetto di Mondovisione Onlus e Arci Tambourine, realizzato con il patrocinio del Comune di Desio.

PARCO TITTONI 2020

In un momento di difficoltà per la produzione e la fruizione culturale, Parco Tittoni ha riconfermato la sua presenza anche quest’anno, con la voglia di tornare a stare insieme, condividere luoghi, momenti ed emozioni nel pieno rispetto delle norme di sicurezza.

Il festival è aperto dal martedì alla domenica nella fascia serale, presentando alcune novità rispetto alle precedenti edizioni, come ad esempio la suddivisione in due aree, sottolineata dall’hashtag #alquadrato: la prima, adiacente al bar e alla cucina, è una zona a ingresso libero dove ristorarsi e rilassarsi; la seconda, dislocata di fronte alla scalinata di accesso alla villa, è dedicata al cinema all’aperto e agli incontri, con posti a sedere su prenotazione, a ingresso libero o a pagamento a seconda degli spettacoli.

La dislocazione dei posti a sedere su un’area più ampia, la prenotazione del proprio tavolo attraverso il form disponibile sul sito parcotittoni.it, la possibilità di consultare il menù e ordinare grazie a un’app dedicata, sono solo alcune delle ulteriori novità che permetteranno al pubblico di vivere il festival in totale sicurezza.

INFORMAZIONI

PARCO TITTONI– IX edizione

26 giugno – 13 settembre 2020

www.parcotittoni.it | info@ parcotittoni.it

Facebook: @ParcoTittoni

Instagram: @parcotittoni

Orari

Lunedì chiuso;

Martedì e mercoledì 19.30 – 01.00 (chiusura bar alle 00.30);

Dal giovedì al sabato 19.30 – 02.00 (chiusura bar alle 01.30):

Domenica 18.00 – 01.00 (chiusura bar alle 01.30).

Ingresso libero con prenotazione consigliata

Mail. prenotazioni@ parcotittoni.it | Tel. +39 339 8842707 (Infoline attiva nei giorni di apertura dalle 18 alle 23)

Come arrivare in treno

Ferrovie dello Stato fermata Desio (S9).

Ultimo bus per Milano Centrale ore 00.24.

Come arrivare in auto

Valassina (Milano – Lecco): Uscita Desio Sud e Desio Centro

Valassina (Lecco – Milano): Uscita Desio Nord

Milano – Meda: Uscita 9 Binzago.

Dove parcheggiare (a pochi minuti a piedi dal parco)

P1: Stazione FS

P2: Zona Consorzio Desio Brianza P3: via Milite Ignoto

P4: via G. Pascoli