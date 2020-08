Tredici casi di contagi dal rientro dalle vacanze all’estero

Tredici lombardi positivi al tampone dal rientro dalle vacanze, tra cui tre giovani lodigiani appena tornati dalla Croazia partiti con il tour organizzato da un’agenzia di viaggi all’isola di Pag. Ora l’Ats sta procedendo con i controlli sugli altri giovani che erano in vacanza con loro. Sono tutti asintomatici. C’è poi una ragazza tornata dalla Spagna.

Per ora in Lombardia non c’è nessun obbligo di quarantena o di tampone per chi rientra dall’estero. La Regione sta iniziando a valutare misure più rigorose.