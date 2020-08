Due quindicenni si allontanano da casa, trovate a Napoli

Si sono allontanate da casa, da Desio (Mb) per trascorrere una breve vacanza a Napoli, all’insaputa dei genitori. Le due amiche, di soli 15 anni, sono state state rintracciate dai carabinieri, riaffidate ai loro genitori. Il proprietario e il dipendente di un albergo di Napoli sono stati denunciati perché nel registro delle presenze non c’erano i loro nomi. L’allontamento delle ragazze era stato segnalato dai familiari. A Napoli i carabinieri hanno avviato le verifiche in diverse alberghi e le hanno rintracciate una struttura del quartiere San Lorenzo. Padre e figlio – rispettivamente legale rappresentante e dipendente dell’albergo – hanno “ospitato” le ragazzine anche se non erano accompagnate.