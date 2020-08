In auto con il fidanzato-spacciatore, lascia in casa soli i figli di 10 e 2 anni

Nel corso di un servizio antispaccio in via Antonelli, zona Corvetto, gli agenti della Squadra Mobile hanno arrestato nel tardo pomeriggio di ieri un cittadino marocchino di 32 anni, con precedenti per furto e irregolare sul territorio nazionale, perché visto vendere 2 dosi di cocaina a un cittadino rumeno. Gli agenti lo hanno fermato mentre si allontanava dopo lo scambio con un’auto del servizio car-sharing in compagnia della fidanzata, una ragazza italiana di 29 anni. Nella successiva perquisizione domiciliare, a Rozzano nell’abitazione del 32enne è stato trovato un ulteriore quantitativo di stupefacente: in totale, sono stati sequestrati 14 grammi di cocaina, 4,5 gr di hashish, un bilancino di precisione e 2.300 euro in contati. La fidanzata aveva lasciato fin dalla tarda mattinata i due figli in casa da soli nel suo appartamento di Milano. I bambini, di dieci e due anni, sono stati raggiunti dagli agenti che li hanno trovati in buone condizioni e affidati alla nonna, mentre la madre è stata denunciata per abbandono di minori.