Controlli in Piazza Duca D’Aosta e via Padova, 5 denunciati

La Polizia di Stato ieri pomeriggio a Milano ha svolto dei servizi straordinari di controllo del territorio nei pressi della Stazione Centrale e in via Padova: i poliziotti del Commissariato Garibaldi Venezia, con gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia e delle Unità Cinofile della Questura, hanno controllato piazza Duca d’Aosta e i Bastioni di Porta Venezia. 36 sono le persone che sono state controllate di cui 5 accompagnate per identificazione e denunciati per violazione delle norme in materia di immigrazione. A quattro cittadini extracomunitari, in regola con il permesso di soggiorno, i poliziotti hanno notificato l’avviso di avvio di procedimenti amministrativo volto all’irrogazione di altrettanti Fogli di Via Obbligatorio. Una cittadina gambiana, infine, è stata sanzionata per la vendita abusiva di alimenti.

Durante il controllo straordinario del territorio, invece, predisposto dalla Questura in zona via Padova, gli agenti del Commissariato Villa San Giovanni, con i poliziotti del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia, hanno controllato 25 persone e 560 veicoli. Gli agenti hanno anche controllato due esercizi commerciali, oggetto di esposto da parte di cittadini, in via don Orione angolo Derna e via Padova angolo Predabissi nei quali la Polizia Annonaria ha elevato sanzioni amministrative per oltre 5mila euro per la mancata osservazione delle norme di conservazione di alimenti e per occupazione abusiva di suolo pubblico.