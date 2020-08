Coronavirus, in Lombardia 138 nuovi casi e 5 decessi

I nuovi nuovi casi di positività al coronavirus in Lombardia sono 138 di cui 13 ‘debolmente positivi’ e 4 a seguito di test sierologici, a fronte di 9.260 tamponi effettuati. Si registrano 5 nuovi decessi. I nuovi guariti/dimessi da ieri sono 62, le persone in terapia intensiva restano 11 (+ 2 da ieri). Sono 164 (+ 4) i pazienti attualmente ricoverati non in terapia intensiva. Da inizio pandemia sono stati eseguiti 1.335.383 tamponi. Non si registrano nuovi casi nelle province di Lecco e Sondrio. Nelle altre province i nuovi casi sono così suddivisi: Mantova 62; Bergamo 17; Brescia 15; Monza Brianza 5; Como 5; Lodi 4; Varese 3; Cremona 3 e Pavia 1. Lo comunica Regione Lombardia specificando che “relativamente al numero dei nuovi ‘positivi’ di oggi, si evidenzia che tra i 62 casi rilevati in provincia di Mantova è compresa una prima parte (oggi comunicata dai laboratori a Regione Lombardia) dei soggetti riferibili al focolaio di cui è stata data notizia ieri”.

I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 9.260, totale complessivo: 1.335.383

– i nuovi casi positivi: 138 (di cui 13 ‘debolmente positivi’ e 4 a seguito di test sierologici)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 73.872 (+62), di cui 72.412 guariti e 1.460 dimessi

– in terapia intensiva: 11 (+2)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 164 (+4)

– i decessi: totale complessivo 16.824 (+5)

I nuovi casi per provincia

Milano: 16, di cui 8 a Milano città;

Bergamo: 17;

Brescia: 15;

Como: 5;

Cremona: 3;

Lecco: 0;

Lodi: 4;

Mantova: 62*;

Monza e Brianza: 5;

Pavia: 1;

Sondrio: 0;

Varese: 3.