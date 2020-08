Domani il leader della Lega Matteo Salvini farà tappa a Sesto San Giovanni per un’iniziativa pubblica, sarà anche l’occasione per annunciare l’ingresso nella Lega del sindaco Roberto Di Stefano. Il primo cittadino di Sesto ha deciso di passare da Forza Italia alla Lega così come aveva già fatto la moglie Silvia Sardone, eletta con Forza Italia sia in Consiglio comunale che regionale, poi passata alla Lega per cui è stata eletta eurodeputata.