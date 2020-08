Danneggia le auto con mazza da baseball, fermato 29enne con precedenti

Passeggiava a petto nudo e con una mano brandiva una mazza da baseball con la quale ha danneggiato tre auto e con l’altra teneva un cane di grossa taglia. È stato arrestato intorno alle dieci e trenta di ieri sera un 29enne marocchino con precedenti penali in viale Mar Jonio, a San Siro. Dopo una segnalazione, gli agenti della Questura hanno rintracciato l’uomo che si era già liberato della mazza da baseball gettandola all’interno di un cortile di un condominio della via e l’hanno arrestato, con non poche difficoltà, per danneggiamento aggravato e denunciato a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale. (MiaNews)