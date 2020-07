La Filarmonica della Scala recupera i sei concerti della sua stagione cancellati per il lockdown presentando un autunno di sei concerti doppi per gli abbonati. Concerti doppi perché con le norme anticovid e il distanziamento la capienza della Scala è scesa a 600 posti, rispetto ai normali duemila. Una stagione che ripartirà alla grande il 13 settembre con il consueto concerto dal vivo in piazza Duomo a Milano, che avrebbe dovuto tenersi a giugno, ma che a causa emergenza sanitaria è stato spostato a dopo l’estate. Un regalo alla città e a tutt’Italia, dato che il concertone sarà trasmesso in diretta Rai. In piazza non ci potrà essere il solito pubblico di ventimila o più spettatori, ma duemila persone che potranno gratuitamente prenotare uno dei posti a sedere. Il palco sarà simbolicamente sistemato sul sagrato del Duomo. Ad esibirsi con la Filarmonica al completo sarà il violinista di fama mondiale Maxim Vengerov.