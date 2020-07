Arrestato 69enne a Muggiò (Mb) responsabile di sequestro di persona

La Polizia di Stato di Monza ha proceduto all’arresto di un 69enne italiano, resosi responsabile di sequestro di persona. La sera dello scorso 18 Luglio la Questura di Monza e della Brianza veniva avvisata dall’ambasciata italiana di Santo Domingo che Y.M.M. aveva appena denunciato agli organi di Polizia dell’isola caraibica, che la sorella 23enne Y.M.J.M, dal 1° luglio si trovava in Italia, reclusa in un appartamento. Gli accertamenti della Squadra Mobile permettevano di individuare l’abitazione in questione nel Comune di Muggiò e di identificare l’aguzzino in Z.G. di 69 anni. La stessa sera agenti della Squadra Mobile facevano irruzione nell’appartamento e liberavano oltra a Y.M.J.M anche la coetanea F.V.N., attirata da Santo Domingo in Italia con la falsa promessa di un matrimonio e anch’ella sequestrata nello stesso appartamento fin dal gennaio scorso. Nel racconto delle giovani donne i mesi di prigionia in cui quotidianamente Z.G. usciva di casa per diverse ore chiudendole dentro a chiave ed inserendo anche l’allarme perimetrale. Nell’abitazione sono state rinvenute anche una pistola, legalmente detenuta, e le repliche di altre due pistole prive di tappo rosso, oltre a diverso materiale informatico sul quale sono in corso accertamenti. Parimenti da accertare la circostanza che in almeno due occasioni Z.G. si sia anche reso responsabile di violenza sessuale.