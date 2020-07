Tempo stabile e soleggiato, da mercoledì possibili temporali

“La perturbazione n.5 di questo mese di luglio lascia l’Italia con gli ultimi brevi episodi di instabilità oggi sulle estreme regioni meridionali. Le temperature, dopo il temporaneo afflusso di aria più fresca dei giorni scorsi, tornano a salire a partire dal Centro-Nord, ma rimangono inizialmente ancora su valori contenuti per il periodo e in qualche caso anche inferiori alla norma. Nei primi giorni della prossima settimana il rialzo termico, grazie anche ad una maggiore stabilità atmosferica, favorirà un clima progressivamente più caldo su tutta l’Italia, con temperature destinate a riportarsi al di sopra della norma, ma senza particolari eccessi. Martedì tornerà un po’ di instabilità lungo le Alpi – affermano i meteorologi di iconameteo.it -, mentre nella seconda parte di mercoledì una nuova perturbazione in transito sull’Europa centrale (la n.6 di luglio) lambirà il Nord, con una possibile fase temporalesca anche in pianura tra la sera e la notte notte successiva”.