“I commercialisti sono l’anello di congiunzione tra i cittadini, le imprese e il fisco”. Lo scrive sulla sua pagina Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, evidenziando come “oggi i commercialisti chiedano con insistenza al Governo la proroga dei versamenti previsti per il 20 luglio”. “Non si tratta di una richiesta immotivata – aggiunge Fontana – in quanto la crisi economica generata dalla pandemia ha interrotto il ciclo produttivo”. “Il Governo – conclude il governatore – tace nonostante la richiesta arrivi unanime dal Consiglio nazionale dei Commercialisti e da tutte le sigle associative. Sara’ mia cura intervenire a supporto della richiesta avanzata dal mondo dei tecnici del settore, perche’ e’ ingiusto pretendere in questo delicato momento di riempire le casse dello Stato a svantaggio dei cittadini onesti”.