Violenza sessuale al Montestella, il Municipio 8 chiede sicurezza

Parte una raccolta firme per sollecitare Questura, Prefettura a Comune di Milano a intervenire per garantire maggiore vigilanza nella zona.

Una raccolta firme, promossa dal Municipio 8, per chiedere interventi al Monte Stella dopo l’episodio di violenza sessuale nei giorni scorsi ai danni di una donna di 45 anni. Dopo le richieste di maggiori presidi di sicurezza, anche da parte del presidente di Municipio Simone Zambelli, la vicepresidente e assessore Giulia Pelucchi spiega: “Come Municipio 8 siamo ben consci della situazione difficile e per chiedere con più forza l’intervento di Prefetto, Questura e dell’Assessorato alla Sicurezza da settimana prossima attiveremo una raccolta firme per il Qt8, quartiere che amiamo e che vogliamo sia rispettato. La petizione sarà on line e cartacea”.