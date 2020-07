Divulgo, le storie della storia dell’arte

#Divulgo è un viaggio iniziatico dentro la pittura, per affinare lo sguardo e scoprire le storie, le curiosità e, perché no, addirittura i gossip che ci hanno tramandato gli artisti.

Una passeggiata nell’arte attraverso una cinquantina di opere che nascondono dettagli difficili da scoprire a prima vista. L’autore Jacopo Veneziani è un giovane storico dell’arte dalla solida preparazione accademica, e molto social nel suo modo di condividere con

il pubblico queste conoscenze. Dal 2017 ogni giorno pubblica un tweet con l’hashtag #divulgo per condividere beni culturali italiani o opere e artisti poco noti ai più. Il suo profilo è in rapida crescita, anche grazie alle oltre 500.000 visualizzazioni dei suoi #Dueminutidievasione, brevi video dedicati a curiosità e aneddoti della storia dell’arte da lui condivisi ogni giorno sui social durante la quarantena.

Ascolta l’intervista