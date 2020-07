Parco Tittoni, il programma della settimana

Prosegue la stagione estiva di Parco Tittoni a Desio (Mb): sul retro della settecentesca Villa Tittoni, nel parco, è allesita una doppia aerea, per il ristoro e relax e per i concerti e spettacoli. E’ raccomandata la prenotazione perchè gli ingressi sono contingentati (www.parcotittoni.it)

Il programma dei prossimi giorni:

Mercoledì 8 luglio

POLLIO + Zuin

> Orari: apertura dalle 19.00 all’1.00, inizio concerto ore 21.00.

> Ingresso 10 euro, acquistabile in prevendita sul sito parcotittoni .it ; ingresso sempre gratuito per l’area ristoro e relax.

Una serata all’insegna della musica indipendente e del cantautorato con l’esibizione di Fabrizio Pollio e di Zuin.

Pollio (Milano, 1984) esordisce come solista nel 2016 con l’album HUMUS (Maciste Dischi/Ala Bianca). Nel 2018 è il vincitore di “Musicultura”, aggiudicandosi oltre alle serate allo Sferisterio di Macerata anche il premio per la migliore interpretazione. Prima di concentrarsi sul suo percorso solista, Pollio ha pubblicato dischi e collezionato centinaia di concerti, passaggi tv e radio con la band IO?DRAMA (2007/2014). È stato autore per Sugar di Caterina Caselli (2011-2014), voce del progetto Rezophonic (2013-2016) e membro della Nazionale Italiana Artisti TV.

Pollio mischia senza ortodossia il cantautorato e la musica alternativa, ispirato dall’amore per Fabrizio De André, per i Radiohead e per la sperimentazione. Un approccio che lo porta, nel 2019, a dirigere uno dei più apprezzati tour di concerti in occasione del ventennale della scomparsa del cantautore genovese.

Zuin è un progetto nato nel 2016 con la voglia di raccontare storie, chitarra e voce, sui principali palchi della scena musicale indipendente italiana. Nel 2017 Zuin partecipa alla finale di Special Stage di Officine Buone, ricevendo il Premio Social, e nel 2018 si esibisce sul palco del Primo Maggio a Roma come uno dei tre vincitori del contest 1MNext. Con l’etichetta Volume! pubblica tre singoli: Fantasmi (2017), Oh mio Dio! (2017) e Io non ho paura (2018), che raggiungono la Top 20 della Indie Music Like. Tutti i brani sono realizzati con la collaborazione artistica di Claudio Cupelli (produttore artistico e co-arrangiatore dei brani). Il 20 novembre 2019 esce Bianco (cantata in coppia con Daniela D’Angelo) che anticipa di qualche giorno l’uscita del nuovo disco Per tutti questi anni (23 novembre – Volume!).

Giovedì 9 luglio

Nasty Thursday

> Orari: apertura dalle 19.30 alle 2.00

> Ingresso gratuito, prenotazione fortemente consigliata (form sul sito parcotittoni .it

Il giovedì sera è Nasty Thursday: una serata dedicata agli amici e alla buona musica, con l’atmosfera frizzante delle sere d’estate.

Da venerdì 10 a domenica 12 luglio

Il festival della cucina Emiliano-Romagnola

> Orari: venerdì e sabato apertura dalle 19.30 alle 2.00; domenica dalle 18.00 all’1.00.

> Ingresso gratuito, prenotazione consigliata (form sul sito parcotittoni .it

Un nuovo weekend dedicato al gusto, nel segno della tradizione Emiliano-Romagnola: tra le portate a tema figurano lo gnocco fritto con salame e parmigiano, tortelli al burro e salvia e pasta al ragù. Immancabile il tradizionale vino Lambrusco che accompagnerà il festival.

Venerdì 10 luglio

La canzone milanese e il teatro canzone

> Orari: apertura dalle 19.30 alle 2.00

> Ingresso gratuito, prenotazione fortemente consigliata (form sul sito parcotittoni .it

Emilio Sanvittore e Alessio Pamovio del gruppo Emilio e gli Ambrogio condurranno il pubblico in un viaggio nella Milano da Bere e la canzone milanese, con aneddoti curiosi, canzoni e letture in compagnia di Giorgio Gaber, Nanni Svampa, Enzo Jannacci e Dario Fo. Un incontro sul teatro canzone ritmato e originale.

Sabato 11 luglio

> Orari: apertura dalle 19.30 alle 2.00

Domenica 12 luglio

Emozioni. Il ricordo di Lucio Battisti

> Orari: apertura dalle 18.00 all’1.00; inizio concerto ore 21.00

> Ingresso 7 euro acquistabile in prevendita sul sito parcotittoni .it ; ingresso sempre gratuito per l’area ristoro e relax.

L’omaggio all’artista più cantato di sempre. Il guru della musica leggera italiana che ha venduto oltre 25 milioni di dischi. Paolo Ghirimoldi, Daniele Molteni e Giorgio Giommi, in arte “ vendo Casa”, eseguiranno i capolavori dell’artista di Poggio Bustone, che aveva scelto la Brianza come terra del suo esilio.

Lunedì 13 luglio

Chiuso

Martedì 14 luglio

Cena con Delitto – Knives Out

> Orari: apertura dalle 19.30 alla 1.00, inizio film ore 21.30

> Ingresso 4 euro acquistabile in prevendita sul sito parcotittoni .it ; ingresso sempre gratuito per l’area ristoro e relax.