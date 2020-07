Fontana, rafforzeremo la sanità

"La Lombardia è sempre stata un modello per tutto il Paese" ha detto il governatore Fontana nel suo intervento in Consiglio Regionale, per i 50 anni della Regione.

Nel suo intervento in consiglio regionale oggi per i 50 anni della Regione, il governatore lombardo ha parlato del futuro prossimo, dopo la fase dell’emergenza coronavirus: “Ora è il tempo di guardare avanti con pragmatismo e coraggio. Due sono gli imperativi categorici cui non possiamo sottrarci: il primo riguarda il nostro sistema sanitario regionale, che intendiamo rafforzare ulteriormente”. E’ quanto ha sottolineato Fontana. “La Lombardia – ha detto Fontana – è sempre stata un modello per tutto il Paese in questo ambito: tuttavia, l’esperienza della pandemia ci insegna che possiamo, che dobbiamo, fare ancora meglio”. Per il governatore “è fondamentale mettere il nostro territorio nelle condizioni di affrontare con immediatezza la possibilità di eventuali rigurgiti pandemici, a cominciare dal prossimo autunno”, mentre “il secondo aspetto da non tralasciare riguarda le conseguenze economiche e sociali che l’emergenza sanitaria ha prodotto, con il rischio di nuove marginalità e povertà”.