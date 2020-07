Covid, sono 53 i nuovi casi Covid+ e 13 decessi in Lombardia

Regione Lombardia ha comunicato i dati relativi all’emergenza Covid odierni. Sono 53 i nuovi casi registrati di persone positive al virus, di queste 29 a seguito dei test sierologici. Sono solo 3.380 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore in Lombardia. Stabili i numeri delle terapie intensive (36) mentre nei nosocomi lombardi sono 229 le persone ricoverate non in terapia intesive, 4 in meno di ieri. Sono invece 458 i guariti dal Covid-19 mentre sono 13 le persone decedute a causa del virus.