Si finge la nipote malata di covid e truffa un’anziana

Una donna di 84 anni, residente in via Giulio Natta, è l’ultima vittima di una truffa organizzata via telefono. Verso le 12.30 di ieri, la donna è stata contattata da una persona che, fingendosi sua nipote, l’ha informata di essere ricoverata all’ospedale San Raffaele perché positiva al Covid-19 e di aver bisogno di 8 mila euro per pagare le cure necessario. L’anziana 84enne, allora, ha preparato in un sacchettino 150 grammi in oro e monili che ha successivamente consegnato alla complice presentatasi sotto casa.