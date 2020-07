Traffico illecito di rifiuti, 14 arresti

Operazione della Guardia di Finanza di Legnano, coordinata dalla Dda di Milano, su un maxi traffico illecito di rifiuti, soprattutto rottami ferrosi, che venivano movimentati senza tracciabilità e con compravendite in nero. Lo comunica il procuratore Francesco Gredo. 14 persone sono state arrestate. Sono stati disposti anche sequestri per oltre 15 milioni di euro, a carico di 28 indagati. Le accuse a vario titolo sono di associazione per delinquere, traffico di rifiuti, frode fiscale e riciclaggio. Il gruppo operava anche in Ungheria e Croazia. Altre 25 persone sono indagate. Circa 74mila tonnellate di rifiuti, in gran parte materiali ferrosi, erano state “falsamente documentate”. Sono state accertate fatture false per oltre 56 milioni di euro e le indagini si sono concentrate su oltre 42 società che operano nel settore dei rifiuti.