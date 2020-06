Coronavirus, il bollettino di sabato

I nuovi casi di positività al coronavirus in Lombardia sono 77 a fronte di 9.568 tamponi eseguiti (contro gli oltre 14mila di venerdì). I decessi odierni sono 2, in tutto 16.626 da inizio pandemia. I nuovi guariti/dimessi da ieri sono 723 e le persone in terapia intensiva sono 43, quattro in meno di ieri, 415 i pazienti in terapia non intensiva (-86). Da inizio pandemia sono stati eseguiti 1.004.753 tamponi. Lo comunica Regione Lombardia.

I nuovi casi per provincia

Milano 4 di cui 1 a Milano citta’

Bergamo 22

Brescia 14

Como 5

Cremona 5

Lecco 1

Lodi 0

Mantova 6

Monza e Brianza 5

Pavia 4

Sondrio 0

Varese 10

