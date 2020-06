Ferrovie: offerte speciali sul treno del Bernina e Trenord potenzia la Milano-Tirano

Trenord aumenta le corse tra Milano, Lecco e la Valtellina. Intanto le Ferrovie Retiche offrono pacchetti speciali per il famoso treno rosso che da Tirano si arrampica per le montagne dei Grigioni.

Trenord potenzia il servizio ferroviario sulla linea Milano – Lecco – Sondrio – Tirano. Da sabato 27 giugno infatti circolano due nuove corse nei fine settimana e nei festivi e tutti i giorni dal 10 al 29 agosto. Un rafforzamento dei collegamenti tra Milano, il lago e la Valtellina per andare incontro alla crescita della domanda di turismo interno in Lombardia. Non solo. La linea Milano – Tirano permette anche di raggiungere facilmente il famoso “treno rosso”, la Ferrovia Retica, che da Tirano si arrampica sulle montagne dei Grigioni, oltrepassando il Bernina verso S.Moritz e le località della Svizzera interna, tra panorami mozzafiato. Con la riapertura dei confini con la Confederazione ha ripreso infatti anche la circolazione quasi a pieno ritmo della Ferrovia Retica che, per invogliare i turisti, offre pacchetti scontati giornalieri.