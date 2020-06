Coronavirus, in Lombardia 170 nuovi casi e 22 decessi

In Lombardia, la regione più colpita, si registrano 170 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, il 57,4% del totale nazionale di 296. Nella nostra regione si registrano anche 22 decessi sui 34 giornalieri di tutta Italia.

Di seguito i dati di oggi giovedi’ 25 giugno.

– i tamponi effettuati: 9.832 totale complessivo: 990.652

– attualmente positivi: 11.992 (-235)

– totale complessivo dei positivi riscontrati in Lombardia dall’inizio della pandemia a oggi: 93.431

– i nuovi casi positivi: 170 (di cui 53 a seguito di test sierologici effettuati a Bergamo e 84 ‘debolmente positivi’) (1.7% rapporto con i tamponi giornalieri)

– i guariti/dimessi: 383 totale complessivo: 64.831

– in terapia intensiva: 48 (0)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 622 (-70)

– i decessi: 22 totale complessivo: 16.608



I casi per provincia con la differenza rispetto a ieri

Milano 24.267 (+28)

Bergamo 14.271 (+79)

Brescia 15.543 (+24)

Como 4.078 (+8)

Cremona 6.596 (+6)

Lecco 2.821 (+1)

Lodi 3.566 (+1)

Mantova 3.463 (+6)

Monza e Brianza 5.745 (+4)

Pavia 5.554 (+5)

Sondrio 1.575 (+6)

Varese 3.878 (+1).