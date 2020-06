Ragazza scomparsa trovata nel canale Navarolo a Viadana (Mn)

Il corpo privo di vita di una ragazzina di origine indiane che avrebbe tra poco compiuto 16 anni è stato rinvenuto nel il canale Navarolo in Zona Gerbolina a Viadana (Mn). La ragazza, che era residente a Fossacaprara, frazione di Casalmaggiore (Cr), aveva fatto perdere le sue tracce da questa mattina (giovedì 25 giugno) e per questo i genitori, dopo che non avevano ricevuto alcuna risposta alle loro telefonate, avevano denunciato la scomparsa. Sembra che la ragazza sia morta annegata dopo essere scivolata in acqua da sola ma sul caso stanno indagando i carabinieri di Casalmaggiore che stanno valutando tutte le ipotesi.