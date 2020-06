Due quindicenni su monopattino si scontrano con auto

Incidente tra un monopattino e un’auto. E’ successo a Lainate, nel milanese, in settimana. Gli atti sono arrivati in Procura. Sul monopattino c’erano due ragazzine di 15 anni che viaggiavano assieme sul monopattino elettrico, senza casco e in contromano: si sono scontrate con un’auto e una delle due ha riportato gravi ferite. Lo scontro è avvenuto in via Adige dove, stando alla ricostruzione degli agenti della Polizia locale, l’auto stava viaggiando regolarmente, quando il monopattino con le due ragazze, che veniva da una via laterale e in contromano, ha colpito la fiancata della macchina. Le due 15enni sono state portate in ospedale in ‘codice giallo’, ma le condizioni della ragazza che non era alla guida sono risultate più serie ed è stata ricoverata in rianimazione con prognosi riservata. Il monopattino è stato sequestrato.