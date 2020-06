Mare Culturale Urbano, ripartono spettacoli ed eventi

Riparte da lunedì prossimo Mare Culturale Urbano, il centro di produzione artistica in zona San Siro che, dopo tre mesi di chiusura forzata dovuta all’emergenza sanitaria ha riaperto al pubblico il ristorante e il bar da lunedì primo giugno; da lunedì 15 giugno ripartono anche gli appuntamenti con musica, concerti e spettacoli dal vivo con “Il lungomare di Milano”, la programmazione culturale estiva che animerà la cascina milanese del ‘600 fino al 4 ottobre.

Gli eventi si terranno nel rispetto delle norme di sicurezza e distanziamento. Saranno previsti solo posti a sedere (circa 70 sdraio) con servizio al tavolo o in spiaggia e un doppio spettacolo in relazione ai turni di prenotazione: il primo tra le ore 19.30 e le 20.30, il secondo tra le ore 21.30 e le 22.30. L’ingresso ad ogni evento è gratuito e la prenotazione è fortemente consigliata. Importante novità della stagione, la collaborazione con il Piccolo Teatro di Milano, che riproporrà molti spettacoli del proprio calendario estivo in programma nel Chiostro Nina Vinchi anche in altri spazi dei Municipi della città di Milano, tra cui Mare Culturale Urbano. Nella cascina di zona San Siro verranno trasmesse in diretta su grande schermo le prime rappresentazioni, in contemporanea con il Chiostro di Via Rovello, e il 28 agosto sarà presente dal vivo Marco Paolini. Tra gli artisti protagonisti della programmazione del Chiostro Nina Vinchi che saranno trasmessi sul grande schermo di Mare, vi sono: Stefano Massini, Sonia Bergamasco, Davide Enia, Paolo Rossi, Massimo Popolizio, Michele Serra, Lella Costa, Enrico Bonavera e Enrico Intra, oltre all’ospitalità dello spettacolo del Teatro dell’Elfo “Frankenstein, il racconto del mostro”. Gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.30. Ingresso gratuito. Da mercoledì a domenica, alle ore 21.45 (eccetto il sabato, alle ore 21.30), torna inoltre il cinema all’aperto in cuffia. L’arena cinematografica nella Piazza di Cenni di Cambiamento proporrà un fitto calendario dei migliori film usciti nelle sale quest’anno, anche in lingua originale. La programmazione è a cura di Piccolo Teatro, Anteo Palazzo del Cinema e Movieday. Prezzo del biglietto: 6 euro intero e 4,50 euro ridotto (over 65 e under 12).