Meteo, rischio forti temporali al Nord

Sabato al Nord condizioni di variabilità con sviluppo di rovesci e locali temporali nel settore alpino e prealpino; dal tardo pomeriggio o dalla sera potranno essere coinvolte anche le pianure di Piemonte, Lombardia e Veneto, specie quelle adiacenti alla fascia pedemontana. Temperature: massime stazionarie o in ulteriore lieve aumento al Nord. Clima ovunque più caldo, con valori diffusamente fino ai 26-27 gradi.

PREVISIONI PER DOMENICA

Giornata di tempo perturbato in gran parte del Nord Italia: il cielo si presenterà per lo più molto nuvoloso con piogge e temporali sparsi anche di forte intensità, specie su Nordovest, Triveneto e Toscana nord-occidentale; i fenomeni saranno meno probabili e diffusi su Liguria di ponente ed Emilia Romagna. Temperature in lieve aumento su Emilia Romagna e Centrosud, nuovamente in calo nel resto del Nord e Toscana settentrionale. Temperature intorno ai 20 gradi su Nordovest e Triveneto.

PREVISIONI PER LUNEDI’

Il maltempo oltre ad interessare il Nord Italia, coinvolgerà anche le regioni centrali tirreniche e l’Umbria: in tutti questi settori nel corso della giornata saranno numerose e frequenti le piogge anche a carattere di forti rovesci o temporali, con rischio di locali nubifragi.